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Terör örgütü yandaşları Londra'da 15 Temmuz etkinliğine saldırdı

İngiltere'nin başkenti Londra'da terör örgütü PKK yanlısı bir grup, 15 Temmuz şehitlerinin anıldığı etkinliği engelleme girişiminde bulundu.

15.07.2017 - 01:49
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Terör örgütü yandaşları Londra'da 15 Temmuz etkinliğine saldırdı

Avrupalı Türk Demokratlar Derneğinin (UETD) İngiltere şubesinin Londra’nın Walthamstow semtinde düzenlediği 15 Temmuz şehitlerini anma etkinliği, terör örgütü yandaşları tarafından engellenmek istendi. Terör örgütü PKK sempatizanı yaklaşık 40 kişi, 350 Türk vatandaşının katıldığı etkinliğin yapıldığı binaya girmek istedi.

İNGİLİZ POLİSİ SALDIRGANLARA KAYITSIZ KALDI

İngiliz polisi, bina önünde biriken terör örgütü yanlısı gruba uzun süre müdahale etmedi. Etkinliğe katılan Türk vatandaşları, PKK yandaşlarına müdahale etmeyen polise tepki gösterdi.

Terör örgütü yandaşı grup, binaya taş ve su şişesi gibi cisimler atarken, bir polis memuru atılan taşla bacağından yaralandı.

Terör örgütü yandaşları Londra'da 15 Temmuz etkinliğine saldırdı

PKK'LILARLA TÜRK VATANDAŞLARI ARASINDA ARBEDE

Etkinliğe katılanlar ile terör örgütü yandaşı grup arasında da kısa süreli arbede yaşandı. Polis, terör örgütü yandaşı gruptan 3, etkinliğe katılanlardan da bir kişiyi gözaltına aldı.

Etkinlik daha sonra takviye polis ekibinin sevk edildiği binada gerçekleştirildi.

Vatandaşların binadan ayrılmasına izin vermeyen polis, etkinliğin yapıldığı bina etrafında önlemlerini artırdı.

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