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Terör örgütü YPG Kilis'e roketle saldırdı

Mehmetçik'in düzenlediği operasyonlarla köşeye sıkışan YPG'li teröristler, Kilis'e roket atarak sivilleri hedef alıyor.

İHA | 17.02.2018 - 16:55..
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Afrin'i işgal altında tutan terör örgütü YPG, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında büyük kayıplar verdi.

TERÖRİSTLERİN HEDEFİ SİVİLLER

Mehmetçik'in başarılı operasyonları karşısında çaresiz kalan YPG'li teröristler, namlularını sivillere çevirdi.

3 ROKET ATILDI

67 kritik noktayı kaybeden YPG, Kilis'e yönelik roketli saldırılarına bugün de devam etti.

Şeyh Horoz bölgesinden atıldığı tahmin edilen 3 roket, neyse ki sivillere isabet etmedi.

Terör örgütü YPG Kilis'e roketle saldırdı

BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Roketlerin düştüğü noktalarda askerler tarafından çevre güvenliği alındıktan sonra inceleme yapıldı.

Öte yandan, roketlerin düştüğü bölgeye yakın bir 112 komuta merkezi ise tedbir amaçlı geçidi olarak tahliye edildi.

Bölgedeki ambulansla ve sağlık ekipleri başka bölgeye kaydırıldı.

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