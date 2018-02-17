1 Terör örgütü YPG Kilis'e roketle saldırdı Mehmetçik'in düzenlediği operasyonlarla köşeye sıkışan YPG'li teröristler, Kilis'e roket atarak sivilleri hedef alıyor.

2 Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir İl Kongresi'nde konuşuyor.

3 Kırklareli'nde tren yolunda ray hırsızlığı Oksijen tüpü yardımı ile kesilen 25 metrelik ray ile travers demirleri çalındı. TCDD yerine yenilerini monte etti.

4 Trabzonspor Divan Kurulu başkanını seçiyor Trabzonspor 41. Olağan Divan Genel Kurulu, KTÜ Osman Turan Kongre Merkezi’nde yapılıyor. Üyelerin giriş yaptığı kapıdaki ilginç uyarı ise dikkatlerden kaçmadı.

5 Bir halatla İspanya'dan Portekiz'e geçiş İspanya'dan Portekiz'e 720 metre uzunluğundaki çelik halatla geçerek eşsiz bir deneyim yaşayabilirsiniz.

6 Korku evindeki zombiye atar yapan yurdum insanı Son yılların gözde eğlencesi korku evine kızıyla giden bir baba, gelenleri korkutmak için ortaya çıkan zombilere kafa tuttu ve kazandı.