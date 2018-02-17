Terör örgütü YPG Kilis'e roketle saldırdı

Afrin'i işgal altında tutan terör örgütü YPG, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında büyük kayıplar verdi.
TERÖRİSTLERİN HEDEFİ SİVİLLER
Mehmetçik'in başarılı operasyonları karşısında çaresiz kalan YPG'li teröristler, namlularını sivillere çevirdi.
3 ROKET ATILDI
67 kritik noktayı kaybeden YPG, Kilis'e yönelik roketli saldırılarına bugün de devam etti.
Şeyh Horoz bölgesinden atıldığı tahmin edilen 3 roket, neyse ki sivillere isabet etmedi.
BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Roketlerin düştüğü noktalarda askerler tarafından çevre güvenliği alındıktan sonra inceleme yapıldı.
Öte yandan, roketlerin düştüğü bölgeye yakın bir 112 komuta merkezi ise tedbir amaçlı geçidi olarak tahliye edildi.
Bölgedeki ambulansla ve sağlık ekipleri başka bölgeye kaydırıldı.