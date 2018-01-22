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Terör örgütü YPG, Rusya'da aradığını bulamadı

YPG'li üst düzey terörist, Rusya'nın kendilerine haksızlık yaptığını ve ihanet ettiğini savundu.

Haber Merkezi | 22.01.2018 - 11:28..
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Terör örgütü YPG, Rusya'da aradığını bulamadı

Şark el Awsat adlı Londra merkezli bir gazeteye konuşan Sipan Hemo kod adlı üst düzey terörist, "Rusya, Türkiye'nin Efrin'e girmesine izin vererek, Rojava Kürtlerine ihanet etti.” ifadelerini kullandı.

RUSYA ŞAM'A İZİN VERMİYOR

YPG'nin üst düzey sorumulularından Hemo, hayal kırıklığını itiraf ederek Rusya'nın aradan çekilmesini istercesine “Şam hükümeti ile görüşmelerde Rusya'nın aracılığına ihtiyacımız yok. Direkt iletişimimiz var. Şam hükümeti bize her türlü destek sözü verdi ancak Rusların buna izin vermediğini söylüyorlar.” diye konuştu.

TERÖRİSTLERE DARBE ÜSTÜNE DARBE

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'deki terör örgütü YPG'ye yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı başlamadan hemen önce Moskova'ya giderek Rus Genel Kurmay Başkanı ve Rus istihbarat yetkilileriyle görüştüğünü belirtti.

"TÜRKİYE SINIR GÜVENLİĞİNİ SAVUNMA HAKKINA SAHİPTİR"

YPG'li teröristin bir diğer hayal kırıklığı ise; burada Rus Genelkurmay Başkanı'dan 'aldığı yanıt oldu.

Rus Genelkurmayı "Türkiye, sınır güvenliğini savunma hakkına sahiptir" derken ayrıca askerlerinin Afrin'den çekilmesi konusunda bilgilendirildiklerini de söyledi.

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