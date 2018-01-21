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Terör örgütü YPG Rusya'yı suçlu buldu

Rus askerlerinin çekilmesiyle birlikte Türk jetleri Afrin'i bombardımana aldı. YPG'li teröristler, Rusya'yı düşman ilan etti.

Haber Merkezi | 21.01.2018 - 08:02..
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AFRİN

Suriye'nin kuzeyinde, terör örgütü PYD'nin elinde bulundurduğu Afrin'in terörden temizlenmesi için düğmeye basan Türk Silahlı Kuvvetleri, hem havadan hem de karadan operasyonlar düzenledi.

TSK desteğiyle bölgede ilerleyen ÖSO birlikleri, sıcak çatışmalara girdi.

170 RUS ASKERİ VARDI

TSK'nın operasyonundan önce bölgede konuşlanan 170 Rus askerinin de Afrin'den ayrıldığı açıklandı.

RUSYA YPG'NİN DÜŞMANI

Zeytin Dalı Harekatı ile büyük bir darbe alan YPG'nin sözde yöneticileri, bu sebeple Rusya'yı düşman ilan etti.

"ASKERLERİNİ GERİ ÇEKEREK...."

Rusya'nın Türkiye ile iş birliğini yaptığını savunan sözde örgüt yöneticileri, Rudaw'a yaptığı açıklamada, "Rusya, Afrin’deki askerlerini geri çekerek Türkiye’nin operasyonuna dolaylı yoldan destek vermiş, ortağı olmuştur. Bu yüzden Rusya’yı da en az Türkiye kadar saldırıdan sorumlu tutuyoruz.” ifadelerini kullandı.

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