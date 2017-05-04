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Terör örgütü YPG'nin gizlediği ölüm deşifre oldu

YPG'nin tepe isimlerinden 'Çiya Rus' kod adlı terörist Merdali Süleymanov'un da Karaçok harekatında öldürüldüğü belirlendi.

04.05.2017 - 09:39
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Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin tepe isimlerinden 'Çiya Rus' kod adlı terörist Merdali Süleymanov'un da Karaçok harekatında öldürüldüğü belirlendi.

TRAFİK KAZASI DEDİLER

Sabah'ın haberine göre; örgüt o terörist için "Trafik kazasında öldü." açıklaması yaptı.

Terör örgütü YPG'nin gizlediği ölüm deşifre oldu

RUS ORDUSUNDAN KAÇIP PKK'YA KATILDI

22 yıldır PKK kadrosunda bulunan ve YPG'nin Karaçok Dağı'ndaki genel karargâhında teröristlere eğitim verdiği belirlenen Merdali Süleymanov'un Rus ordusundan kaçtıktan sonra PKK'ya katıldığı ve Karaçok'ta öldürüldüğü tespit edildi.

PKK/YPG kampında militanlara silah eğitimi veren teröristin, özellikle Rus menşeili silahlarla ilgili uzman olduğu, Rus ordusunda subay olarak görev yaparken, 22 yıl önce yasadışı yollardan geldiği Erbil üzerinden Kandil'e gittiği öğrenildi.

Teröristin Karaçok'ta öldürülmesi ise YPG tarafından gizlendi. Terör örgütünün moral çöküntüsünü önlemek için militanın ölüm nedenini "trafik kazası" olarak duyurdu.

Terör örgütü YPG'nin gizlediği ölüm deşifre oldu

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