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Terör örgütü YPG'nin zırhlı aracı ele geçirildi

Amerika'nın terör örgütü YPG'ye gönderdiği zırhlı araçlar, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgede bulunan Türk askerine karşı kullanıldı.

Haber Merkezi | 10.03.2018 - 10:22..
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Terör örgütü YPG'nin zırhlı aracı ele geçirildi

Suriye'ye barışı getirme bahanesiyle giren Amerika, bölgedeki terör örgütlerine açık bir şekilde destek verdi.

AMERİKA TERÖRİSTLERİN YANINDA

DEAŞ'la mücadele bahanesiyle terör örgütü YPG'ye tırlar dolusu silah, mühimmat ve zırhlı araç gönderen Amerika, bölgede binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden oldu.

Türkiye'de kanlı saldırılar düzenleyen PKK'nın Suriye'deki uzantısına destek vermekten vazgeçmeyen Amerika'nın planları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı ile bozuldu.

YPG'YE NEFES YOK

Türkiye sınırına yerleşmeyi hedefleyen terör örgütü, Mehmetçik'in başarılı operasyonlarıyla adeta bozguna uğradı.

MEHMETÇİK EL KOYDU

3 binden fazla teröristi etkisiz hale getiren TSK, Amerika'nın teröristlere gönderdiği silah, mühimmat ve zırhlı araçları da ele geçirdi. Haberi çalma! Kaynak: Ensonhaber

Terör örgütü YPG'nin zırhlı aracı ele geçirildi

DEAŞ BAHANE, NAMLULAR MEHMETÇİK'E DÖNDÜ

Teröristler, DEAŞ'a karşı kullanam bahanesiyle Amerika'dan aldığı silah, mühimmat ve zırhlı araçları Türk askerine karşı kullanmaya kalkmıştı.

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