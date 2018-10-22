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Terör örgütünden aranan şahıs polisten kaçamadı

Adana'da aranması olan bir kişi, polisin 'dur' ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçmaya çalışırken, polis tarafından yakalandı.

İHA | 22.10.2018 - 07:05..
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T.O kullandığı 01 DYT 04 plakalı otomobili ile polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak Çukurova İlçesi Dilberler Sekisinden kaçmaya başladı. Polis ekipleri Seyhan İlçesi Bülent Angın Bulvarı’na kadar şahsı kovalamaya devam etti. Seyhan Devriye Asayiş Ekipleri, Bülent Angın Bulvarı üzerinde şahsın kullandığı otomobilin önünü keserek yakaladı.

Terör örgütünden aranan şahıs polisten kaçamadı

TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ, TRAFİKTE DE SABIKALI

T.O kullandığı otomobil içerisinde polis ekiplerince indirildi. Kimliği ibraz edemeyen T.O. polis merkezine götürüldü. Polis merkezindeki işlemlerinin ardında T.O parmak izine götürüldü. Parmak izi taramasında T.O’un trafiği tehlikeye atmaktan aranması olduğu belirlendi. Aynı zaman T.O terör örgütü PKK/KCK üyesi olmaktan kaydı olduğu tespit edildi. T.O. gözaltına alındı.

Terör örgütünden aranan şahıs polisten kaçamadı

Terör örgütünden aranan şahıs polisten kaçamadı

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