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Terör örgütünden kaçan kişi sınırda yakalandı

Terör örgütü PKK'dan kaçan terörist, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde sınırı mülteci gibi geçmeye çalışırken gözaltına alındı

25.03.2017 - 14:38
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Terör örgütünden kaçan kişi sınırda yakalandı

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

SINIRDA YAKALANDI

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"24 Mart saat: 20.00 sıralarında Çukurca ilçesi Üzümlü Üs Bölgesi görevlilerimizce icra edilen sınır hattı gözetleme faaliyeti esnasında, Irak sınırından ülkemiz sınırlarına mülteci olarak geçmeye çalışan bir şahıs yakalanmıştır. Hakkında yapılan araştırmada 2015 yılında PKK/KCK bölücü terör örgütüne katıldığı, 24 Mart'ta örgütten kaçarak ülkemiz sınırına geldiği tespit edilmiştir. Gözaltına alınan şahısla ilgili tahkikat devam etmektedir."

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