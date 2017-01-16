Terör örgütünün Ege Bölge sorumlusu yakalandı

Ç.Ş.,2012'de İstanbul Vatan Emniyet Müdürlüğü önünde kılık değiştirerek başörtülü bir şekilde silahla eylem yapmak üzere yakalanmış, 2016'ya kadar tutuklu kalmıştı.

İSTANBUL'DAN EGE BÖLGESİNE GELDİ

Sonraki dönemde; Ege Bölgesi'ne gelerek örgüte eleman kazandırmak için çalışmalar yaptığı İzmir'in Kınık ilçesinde örgüt adına basın açıklaması ve korsan pankart açma gibi eylemlere katıldığı tespit edilen Ç.Ş. bu eylemlerinden dolayı aranıyordu.

Ç.Ş.'nin dün İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada yakalanarak Kınık İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildiği öğrenildi