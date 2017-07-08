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Terör örgütünün Herekol Dağı yapılanması çökertildi

Siirt'te düzenlenen bir operasyonda, yakalanan bir teröristin ifadesiyle PKK terör örgütüne ait büyük bir cephanelik imha edildi.

08.07.2017 - 11:50
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Terör örgütünün Herekol Dağı yapılanması çökertildi

Siirt Pervari ilçesi Doğan Köyü sınırları içerisindeki Yazlıca Herekol Dağı bölgesinde, 3’üncü Komando Tugay Komutanlığı, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığı, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve Güvenlik Korucuları'nca başlatılan operasyon başarıyla sonuçlandı.

TERÖRİST YER GÖSTERDİ

Harekat Tabur Komutanlığı unsurları tarafından, daha önce sağ olarak yakalanan İran uyruklu bir bölücü terör örgütü mensubunun yer göstermesi sonucu, terör örgütünün silah deposu olarak kullandığı değerlendirilen mağara içerisinde gizlenmiş çok sayıda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

İŞTE ELE GEÇİRİLENLER

Siir Valiliği'nin açıklamasında ele geçirilen silahlar kamuoyuyla paylaşıldı;

"Mağara içinde 42 değişik çap ve markada uzun namlulu tüfek,

175 doçka uçaksavar mühimmatı,

550 uçaksavar mühimmatı,

10 bin 200 Bixi mühimmatı,

100 G-3 mühimmatı,

3 bin 750 kalaşnikof mühimmatı,

9 antitank ve antipersonel mayın, 21 el bombası,

15 60 mm'lik havan mühimmatı,

23 antitank roketatar mühimmatı,

63 roketatar sevk fişeği,

20 antipersonel roketatar mühimmatı,

2 kilogram dinamit lokumu,

10 kilogram C3 plastik patlayıcı,

2 bin elektrikli fünye, 547 AK-47 mühimmatı ve bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir"

"TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ"

Valilik başarıyla sonuçlanan operasyon sonrasında "Herekol Dağı'nın terör örgütünden temizlendiğini" duyurdu.

Valiliğin açıklamasına göre "halkın huzur ve güvenliği amacıyla" bölgede geniş kapsamlı operasyonlar sürecek.

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