Terör propagandası yapan 11 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'da elektriklerinin sık kesildiğini iddia eden bir grup, karayolunu bir süre trafiğe kapattı.

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Sokakta tartıştığı eşini öldürüp intihar etti

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde boşanmak üzere olduğu eşi ile sokak ortasında tartışan adam eşini öldürüp, olay yerinde intihar etti.