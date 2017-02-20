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Terör propagandası yapan 4 kişi tutuklandı

Tekirdağ’da sosyal medyadan terör propagandası yapan 5 kişiden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

20.02.2017 - 17:53
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Terör propagandası yapan 4 kişi tutuklandı

Tekirdağ’ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 5 kişi bu sabah sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Tekirdağ Devlet Hastanesine getirildi.

4 KİŞİYE TUTUKLAMA

5 gün önce gözaltına alınan A.A., F.K., B.D, E.Ö. ve R.U. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. 5 kişiden A.A., F.K., B.D, E.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderilirken, R.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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