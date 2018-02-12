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Terör propagandası yapan 474 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, 5-12 Şubat haftasında 25 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İHA | 12.02.2018 - 11:20..
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İçişleri Bakanlığı 5-12 Şubat haftasında yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Buna göre, bu süreçte yurt içinde düzenlenen bin 53 operasyonda 1’i ölü olmak üzere toplam 25 terörist etkisiz hale getirildi.

TERÖR ÖRGÜTLERİNE YARDIM VE YATAKLIK

Terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptıkları, örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen bin 2 kişi de gözaltına alındı. Bu kişilerden 568’inin FETÖ’den, 353’ünün PKK’dan, 66’sının DEAŞ’tan, 15’inin de aşırı sol örgütlerden olduğu belirtildi.

666 GÖZALTI

Ayrıca Zeytin Dalı Harekatı üzerinden sosyal medyada terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle 474, eylemlerde yer aldıkları gerekçesiyle de 192 olmak üzere toplam 666 kişi de gözaltına alındı.

Terör propagandası yapan 474 kişi gözaltına alındı

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