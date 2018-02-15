Terör propagandası yapan 8 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Güvenlik şube ekipleri, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde sosyal medya hesaplarından, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı sonrasında sosyal medya hesaplarında terör örgütleri PKK/KCK/YPG/ PYD terör örgütü adına propaganda yaptıkları iddiası ile 10 şüpheli hakkında yakalama kararı aldı.

8 KİŞİ YAKALANDI

Soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TEM ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorlu, Çerkezköy, ve Kapaklı ilçelerinde Afrin operasyonu aleyhine propaganda yaptıkları iddia edilen 10 şüpheliden F.Ç, O.H, D.K, R.S, Y.K, E.G, S.A ve A.Ö isimli sekiz şüpheliyi gözaltına aldı.

Firari iki şüphelinin ise yakalanmaları için çalışmalar sürüyor.