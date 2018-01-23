taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.027
USD
3,7855
EURO
4,6388
ALTIN
162,73
PETR
69,3800

Terör propagandası yapan asker gözaltına alındı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığında görevli asker, sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına aldı.

İHA | 23.01.2018 - 11:10..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Diyarbakır nüfusuna kayıtlı olup Adıyaman İl Jandarma Komutanlığında Er olarak görev yapan M.S., isimli asker, kendi sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK lehine propaganda yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Terör propagandası yapan asker gözaltına alındı

MAHKEMEYE ÇIKARILACAK

Gözaltına alınan asker, jandarma karakolunda tamamlanan ifadesinin ardından jandarma ekiplerince Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Elleri kelepçelenen ve ‘Pişman mısınız’ sorularını yanıtsız bırakan asker, adliyedeki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılacak.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Terör propagandası yapan asker gözaltına alındı



Terör propagandası yapan asker gözaltına alındı

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk şehidinin vasiyeti

Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk şehidinin vasiyeti

235
Cumhurbaşkanı Erdoğan askeri yetkililerden bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan askeri yetkililerden bilgi aldı

84
3 teröristin vurulduğu an kamerada

3 teröristin vurulduğu an kamerada

135
Alein Delon: Benden sonra köpeğimi uyutun

Alein Delon: Benden sonra köpeğimi uyutun

18
Türkiye Ermenileri Patrikliği'nden Afrin mesajı

Türkiye Ermenileri Patrikliği'nden Afrin mesajı

120
Salih Müslim: Bizi kurtarın

Salih Müslim: Bizi kurtarın

153
İngiltere'den Zeytin Dalı Harekatı'na destek

İngiltere'den Zeytin Dalı Harekatı'na destek

96
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM