Terör propagandası yapan asker gözaltına alındı

1 Polisleri tehdit eden doktor hakkında soruşturma "Bir gün polis ameliyat için gelirse ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Siz insan değilsiniz" diyen anestezi uzmanı Dr. Emine G. hakkında, adli ve idari soruşturma başlatıldı.

2 Sıla'ya Amerika'dan davet var Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, aşk acısı çeken arkadaşları Sıla'yı Amerika'ya çağırdı.

3 ABD'nin Münbiç korkusu Türkiye'nin Afrin'den sonra, ABD'nin destek verdiği teröristlerin bulunduğu Münbiç'e yönelmesi Washington yönetimini korkutmaya başladı.

4 Apple, iPhone 6'ları 6S ile değiştirecek Bir süredir iPhone 6 ve 6 Plus üretimini durduran Apple, stok yetersizliğinden dolayı bu telefonları bir üst modeliyle değiştirecek.

5 YPG'yi silahlandıran ABD, Türkiye'nin fikrini iyi biliyor Afrin'de terör örgütlerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın dördüncü gününe girerken dünyanın her yerinden açıklamalar gelmeye devam ediyor.

6 Iğdır'da askeri araç takla attı Iğdır'da kobra tipi askeri araç lastiğinin patlaması üzerine takla attı, 5 asker yaralandı. Hastaneye kaldırılan askerlerin sağlık durumu iyi.