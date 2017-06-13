Terör propagandası yapan asker tutuklandı

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan arandığı tespit edilen ve 1 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.U'nun Malatya'nın Doğanyol İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde jandarma er olarak görev yaptığı belirlendi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.