Terör propagandası yapan doktor gözaltına alındı

Emet Devlet Hastanesi çocuk doktoru olarak görev yapan 30 yaaşındaki Özkan Bozdağ'in sosyal medya hesabı Twitter'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaret ettiği belirlendi.
Türkiye aleyhine yorumlar yapan Bozdağ'ın, PKK ve FETÖ'yü öven paylaşımlarda bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen emniyet görevlileri, 30 yaşındaki doktoru gözaltına aldı.
İddialar üzerine Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Emet ilçesine giderek Hamam Mahallesi'nde yaşayan Özkan Bozdağ'ı gözaltına aldı.
Şüpheli sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.