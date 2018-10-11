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Terör propagandasından yargılanan üniversiteliye beraat

Kayseri'de sosyal medya hesabından PKK/YPG/PYD ve DHKPC propagandası yaptığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan üniversite öğrencisi Serkan Ö. beraat etti.

DHA | 11.10.2018 - 15:23..
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Terör propagandasından yargılanan üniversiteliye beraat

2014 yılında sosyal medya hesabından terör örgütlerini övücü paylaşımları beğendiği iddia edilen Serkan Ö.(24), geçen hafta görülen duruşmada sosyal medya hesabını kullanmadığını öne sürerek, "3 yıldır Facebook hesabımı kullanmıyorum. 2 ay önce de Facebook şirketine kapatılması için başvuruda bulundum. Örgüt propagandası yapmadım." dedi.

BERAAT KARARI

Duruşma savcısı, sanığın yaptığı beğenilerin herkes tarafından görülebildiği gerekçesiyle propaganda kapsamında değerlendirildiğini ve cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti bugün yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Serkan Ö.'nün 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan beraatına karar verdi.

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