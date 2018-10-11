Terör propagandasından yargılanan üniversiteliye beraat

Yağlı bir şey yaparken tencere alev alırsa sakın su dökmeyin

1 Abdüllatif Şener, HDP'yle ittifaka yeşil ışık yaktı PKK'nın ajansına konuşan Abdüllatif Şener, HDP ile CHP arasında ittifak yapılabileceğini bu durumda AK Parti'nin yüzde 20 oy kaybedeceğini söyledi.

2 Türkiye, yabancı çalışanlara en iyi deneyimi sunuyor Türkiye; yabancı çalışanlara dünya genelinde en iyi deneyimi sunan ülkeler arasında ilk 5'e girdi.

3 Dere yatağına yapılan 4 katlı binanın sonu Rize'de şiddetli yağışların ardından gündeme gelen 4 katlı bina, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın talimatıyla yıkıldı.

4 Ece Erdoğuş Levi: Aşk mantığı maskeliyor, bence her türlü felaket mümkün! Beşinci romanı “Her Şeyi Baştan Anlat” ile raflarda yerini alan Ece Erdoğuş Levi ile romanı ve aşk üzerine konuştuk…

5 Vestel'in elektrikli otomobili: VEO Zorlu Grubu, Vestel Elektronik aracılığıyla bir otomobil tasarımı için tescil başvurusu yaptı.

6 Ödenekte 'aslan payı' Hazine ve Maliye Bakanlığının Bütçe ödenek teklif tavanı en yüksek kamu idaresi 388,9 milyar lirayla Hazine ve Maliye Bakanlığı oldu.