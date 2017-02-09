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Terör sevici akademisyenleri deşifre eden tweet'ler

Son çıkan KHK ile OHAL kapsamında birçok akademisyen üniversitelerimizden ihraç edildi.

09.02.2017 - 14:59
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Terör sevici akademisyenleri deşifre eden tweet'ler

Akademisyenlerin üniversitelerden atılmasının ardından hemen aydın/gazeteci görünümlü tetikçiler saldırıya geçti, sözde akademi ve bilim dünyasına karşı 'yıldırma' operasyonları yapıldığını savundu.

TERÖR ÖRGÜTLERİNİN ARKA BAHÇESİ HALİNE GELEN ÜNİVERSİTELERİMİZ

Oysa gerçek, bu yaygara koparanların söylediklerinden çok başka. Üniversitelerimiz, başta ODTÜ, İTÜ ve Boğaziçi gibi okullarımız terör yuvası haline dönmüş durumda. Yalnızca terör destekçisi bazı öğrencilerin örgütlenmesiyle bu yapılar kurulmadı, akademisyen desteği de var.

Terör sevici akademisyenleri deşifre eden tweet'ler
(Bildiri yayınlayıp, KATİL DEVLET diyen akademisyen görünümlü terör seviciler)

KHK'larla üniversitelerden atılan kişiler, her ne kadar bilim insanı, aydın kılıfına girmeye çalışsa da üniversitelerimizin terör örgütlerinin arka bahçesine dönmesine elle tutulur bir katkı sağladılar.

TERÖR SEVİCİ AKADEMİSYENLERİ DEŞİFRE EDEN TWEET'LER

İşte, terör sevici akademisyenlerin iç yüzünü anlatan bir öğrencinin, o hainler tarafından uğratıldığı haksızlıklar, gördüğü muamele:

Terör sevici akademisyenleri deşifre eden tweet'ler

Terör sevici akademisyenleri deşifre eden tweet'ler

Terör sevici akademisyenleri deşifre eden tweet'ler

Terör sevici akademisyenleri deşifre eden tweet'ler

Terör sevici akademisyenleri deşifre eden tweet'ler

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Terör sevici akademisyenleri deşifre eden tweet'ler

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