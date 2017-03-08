Terör sevici muhalif medya yine provokasyon peşinde

Bilgi Üniversitesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü gerekçesiyle bir etkinlik düzenlendi.
Etkinlikte siyasi sloganların atılmasıyla kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Üniversitedeki özel güvenlik görevlileri öğrencilere müdahale ederek olayların büyümesini engelledi.
GAZETELER FARKLI PROVOKASYON AYNI
Çıkan olaylardan sonra hemen provokasyona kalkışan terör sevici medya kuruluşları; yine harekete geçti.
Cumhuriyet, Birgün ve Sol gazeteleri; yaşanan gerginlikte "tekbir" sesleri duyulduğu yalanını ortaya attı.