Terör Şırnaklı öğrencilerin başarısına engel olamadı

Şırnak'ın İdil ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarınca iki kez yakılan Cumhuriyet Ortaokulu, Temel Öğretimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) ve Liseye Geçiş Sınavılarında (LGS) son 3 yıldır il birincisi çıkarmanın gururunu yaşıyor.

TERÖRE RAĞMEN GELEN BAŞARI

İdil ilçesi Turgut Özal Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Ortaokulu, 2016'da PKK'lı teröristlerin 2 kez yakmasına rağmen Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan tadilatın ardından başarılarıyla gündeme geliyor. Okulun öğrencileri, 3 yıldır TEOG ve LGS'de büyük başarı gösteriyor.

Öğrencilerden Elif Örünç, 2016'da TEOG sistemi kapsamında yapılan ikinci dönem merkezi ortak sınavlarda 120 sorudan 119'unu, 2017'de Dilber Aslan da soruların tamamını doğru cevaplayarak hem il birinciliği hem de Türkiye dereceleri elde etti. Elif Örünç Antalya, Dilber Aslan ise Batman Fen Liselerine yerleşti.

FEN LİSESİ HEDEFİ

Bu yıl da LGS'de Abdullah Aydoğan 120 sorudan 116'sını doğru cevaplayarak hem il birincisi oldu hem de Türkiye genelinde sınava giren yaklaşık 1 milyon öğrenci arasında ilk 1400 kişi arasına girdi.

Aydoğan'ın hedefi Ankara Fen Lisesi'ne girmek.

DOKTOR OLMAK İSTİYOR

LGS'de başarı elde ettiği için mutlu olduğunu kaydeden Abdullah Aydoğan, öğrencilerin çok çalışarak başarılı olabileceğini dile getirdi. Okulda dersi çok iyi dinlediğini, evde de konu tekrarı yaparak sınava hazırlandığını belirten başarılı öğrenci Abdullah Aydoğan, "Bol bol test çözdüm, günde 4 saat ders çalıştım. Testlerin dışında kitap okudum. İlkokuldan beri kitap okumayı çok seviyorum. Bazı günler hiç ders çalışmıyordum sadece kitap okuyordum. Başarımı biraz da buna borçluyum. Öğretmenlerim bana çok büyük destek oldu. Eksik olan bilgilerimi tamamlayıp beni kazanmaya teşvik ettiler. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Ankara Fen Lisesi'nde okumak istiyorum. Daha sonra da doktor olmayı hedefliyorum." dedi.

TELAFİ EĞİTİMLER VERİLDİ

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirin Arslan ise 2016'da terörün ilçede eğitime büyük zararlar verdiğini hatırlatarak, öğrencilerin derslerden geri kalmaması için Batman'da telafi eğitimleri verildiğini, eğitimlerin semeresini almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

OKUL, İKİ KEZ TERÖRİSTLERİN HEDEFİ OLDU

Mehmet Şirin, "Cumhuriyet Ortaokulu 2 kez teröristlerce yakıldı. Bu olumsuz olaylardan sonra öğrencilerin etkilenmemesi için camiamız büyük bir seferberlik başlattı. Cumhuriyet Ortaokulu'nda son 3 yılda Şırnak birincisi ve Türkiye dereceleri elde edildi. Terör öğrencilerimizin başarısını engelleyemedi. Öğrencilerimizin bu başarısı bizi gururlandırmıştır. Bu başarılarımız inşallah artarak devam edecek." şeklinde konuştu.

