Terör Şırnak'ta bölge halkını evsiz bıraktı

Şırnak'ta TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu, Şükrü Geliş Fen, İmam Hatip ile Spor Lisesi ve 2 öğrenci yurdunun bulunduğu Ortaöğretim Kampüsü'nün açılışına katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, terörün bölge halkına uğrattığı yıkıma da değindi.

"ŞIRNAK MERKEZDE 15 BİN 558 EV HASARLI"

Bölgede yaşanan terör olaylarına değinen Özhaseki, "Hepimizin bildiği gibi burada bir kötülük yaşandı. Karşımıza kocaman bir hasar çıktı. Şırnak merkezde 15 bin 558 ev hasarlı, aynı zamanda 10 tane cami yıkılmış. Şırnak geneline baktığımız zaman hasar gören ev sayısı 45 bin civarındadır. Şırnak’a ilk geldiğimde her yer harabeydi. Bunların temizlenmesi başlı başına zaman alıyordu. Çünkü bu evlerden ayrılırken teröristler içeriye el yapımı bombalar koymuşlar. Kapı koluna, buzdolabının kapağına koşmuşlar. Kuran-ı Kerim' oyup içerisine koymuşlar. Çocuklar eline aldığı zaman patlasın diye yere atmışlar. Bu vahşetlerin hepsi yaşandı" dedi.