Terör sözcülerinin serbest kalması CHP'yi memnun etti

Türkiye'de kanlı saldırılar düzenleyen terör örgütü PKK'nın yayın organı Özgür Gündem, OHAL'de çıkarılan KHK'larla kapatılmıştı.

Terör sözcülerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 sözde gazeteci de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

PKK'NIN SESİNE TAHLİYE

İnan Kızılkaya ile Kemal Sancılı, mahkemenin şaşırtan bir kararıyla tahliye edildi. Sözde gazetecilerin serbest bırakılmasına terör örgütünün siyasi kanadı HDP'den çok CHP sevindi.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, kararın ardından hemen bir tweet atarak, "Özgür Gündem çalışanları İnan Kızılkaya 420, Kemal Sancılı ise 210 gün sonra TAHLİYE EDİLDİ...." ifadelerini kullandı.

ALÇAK MANŞET

Örgütün yayın organı, Ankara'da düzenlenen kanlı saldırıdan sonra bu alçak manşet ile çıkmıştı.