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Terör şüphelisi Alman askere tahliye kararı

Almanya Federal Mahkemesi, terör şüphesiyle nisan ayından bu yana tutuklu bulunan asker Franco A. hakkındaki tutuklama kararını kaldırdı.

Haber Merkezi | 30.11.2017 - 09:08..
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alman

Aşırı sağ görüşlü olduğu iddia edilen üsteğmen Franco A.’ya suç ortağı ile birlikte bir saldırı düzenlemeye hazırlandığı suçlaması getiriliyordu.

SIĞINMACILAR GİBİ KAYIT YAPTIRDI

Soruşturmanın ilk aşamasında edinilen bilgilere göre, askerin olası saldırıdan sonra şüpheleri sığınmacılara yöneltmek amacıyla, Bavyera eyaletindeki bir sığınmacı kayıt merkezinde kendisini Suriyeli sığınmacı olarak kaydettirdiği bildirilmişti.

SAHTE KİMLİKLE BAŞVURUYU GEÇTİ

Sahte Suriyeli kimliği ile yapılan başvuruyu değerlendiren Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF), askerin Arapça konuşmamasına rağmen, Fransızca yapılan başvuru işlemlerinin ardından 2016 yılının kasım ayında Franco A.'ya geçici koruma statüsü vermiş, hatta askerin bu statüyü kazandıktan sonra sığınmacılara yapılan para yardımından faydalandığı tespit edilmişti.

Yargıtay'ın kararında, Franco A. hakkındaki şüphelerin tamamen ortadan kalkmadığı, ancak kamusal yaşamın önemli bir ismine yönelik suikast hazırlığı içinde olduğu yönünde elde yeterli delil bulunmadığı vurgulandı.

SAVUNMA BAKANI ELEŞTİRİLİYOR

Franco A. 26 Nisan tarihinden bu yana tutuklu bulunuyordu. Soruşturma kapsamında tutuklanan ikinci bir asker ise yazın tahliye edilmişti. İki asker de Fransa’nın Illkirch kentinde bulunan Fransız-Alman tugayına bağlıydı.

Askerlere yönelik soruşturma, Alman Savunma Bakanı Ursula von der Leyen’i de baskı altında bırakmıştı. Franco A.'nın Illkirch'teki kışlasında Nasyonal Sosyalizm dönemi silahlı kuvvetlerine ait eşyalar bulunmuştu.

Alman ordusunda aşırı sağ eğilimlerin yeteri kadar takibe alınmadığı yönünde eleştiriler artarken, Bakan von der Leyen, konuyla ilgili daha önce gelen ihbarların üzerine daha sert ve kararlı biçimde gidilmiş olması gerektiğini belirtmişti.

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