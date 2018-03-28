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Terör şüphelisi inşaatta çalışırken yakalandı

Terör örgütü PKK/KCK'ya eleman kazandırdığı iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen zanlı, Kayseri'de çalıştığı inşaata düzenlenen operasyonla yakalandı.

AA | 28.03.2018 - 11:17..
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Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 15 Mart'ta Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar mevkisinde gerçekleştirilen operasyonda yaralı ele geçirilen "Cudi Zagros" kod adlı M.S.Ç.'nin, 2014 yılı eylül ayında örgüte katılmasını sağladığını söylediği B.S.'nin, Kayseri'de bir inşaatta çalıştığı belirlendi.

İNŞAATA OPERASYON YAPILDI

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet şubesi ekipleri, Mobilyacılar Sitesi yakınındaki inşaata düzenledikleri operasyonda B.S.'yi gözaltına aldı.

Terör şüphelisi inşaatta çalışırken yakalandı

Emniyetteki işlemleri devam eden B.S.'nin, Van'ın Erciş ilçesinde 2016'da örgüt adına tır kundaklama eylemine katıldığı iddiasıyla tutuklandığı, hakkında açılan davada tutuksuz olarak yargılanmasının sürdüğü öğrenildi.

Terör şüphelisi inşaatta çalışırken yakalandı

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