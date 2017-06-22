taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.570
USD
3,5203
EURO
3,9371
ALTIN
141,73
PETR
44,6700

Terör ve savaşın maliyeti 197 milyar 388 milyon dolar

Küresel Barış Endeksi’nin 2017 yılı raporuna göre, savaş ve terörün dünyaya açtığı zarar: yaklaşık 200 milyar dolar

22.06.2017 - 11:20
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Terör ve savaşın maliyeti 197 milyar 388 milyon dolar

Türkiye bölücü terör ve çevresindeki savaşlar nedeniyle ağır faturalar ödüyor.

SONDAN 18. ÜLKE TÜRKİYE

Terörün ve savaşların maliyetini en çok çeken ülkelerden biri de Türkiye. Küresel Barış Endeksi'nin 2017 yılı raporunda Türkiye, 163 ülke arasında 146'ncı sırada yer aldı.

10'DA 1'DE 1 BUÇUK TRİLYON DOLAR KATKI

Ekonomi ve Barış Enstitüsü'nün endeksine göre şiddetin dünya ekonomisine bedeli 14.3 trilyon dolar. Günlük kişi başına şiddet için ödenen miktar 5.4 dolar olurken, dünya Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'ndaki (GSYİH) payı ise yüzde 12.6 olarak dikkat çekti. Şiddetin onda bir azalması halinde ekonomik kaynaklara katkısı 1.43 trilyon dolar olarak hesaplandı.

Terör ve savaşın maliyeti 197 milyar 388 milyon dolar

TÜRKLERE KİŞİ BAŞI MALİYET: 9 BİN LİRA

Türkiye'nin satın alma gücü paritesi ile savaş ve terörden zararı ise 197 milyar 388 milyon dolar düzeyinde. Kişi başına yıllık maliyet 2 bin 500 dolar (9000 Türk lirası civarı) olurken toplam GSYİH içinde Türkiye'ye ekonomik maliyet yüzde 12.2 olarak gerçekleşti. Türkiye, endekste geçen yıla oranla bir sıra geriledi. Bölgeler arası değerlendirmede, dünya genelinde en barışçıl görülen 10 ülkeden 8'inin Avrupa'da yer alıyro. 36 ülkeden 26'sında gelişme kaydedildi. Endekse göre dünya genelinde de 93 ülkede güvenliğin daha iyi hale geldi, 68 ülkede ise kötüleşti.

Terör ve savaşın maliyeti 197 milyar 388 milyon dolar

EN BARIŞÇILI İZLANDA

Sıralamada 142'nci olan Meksika için ise, düşüşün ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesiyle ilgili olduğu kaydedilirken, ABD'nin komşu ülkelerle kötü ilişkileri bu düşüşe sebep gösteriliyor. Dünyanın en barışçıl ülkesi ise geçen yıl olduğu gibi bu yıl da İzlanda oldu. İzlanda'yı sırasıyla, Yeni Zelanda, Portekiz, Avusturya, Danimarka, Çekya, Slovenya, Kanada ve İsviçre izledi. Barış Endeksi sıralamasının en sonunda Suriye var. Suriye'den önce, Afganistan, Irak, Güney Sudan, Yemen ve Sudan geliyor. Küresel Barış Endeksi sıralamayı, toplumsal güvenlik, ülke içi ve uluslararası çatışmaların boyutu ve askerileşme olmak üzere üç ana başlık altında değerlendiriyor.

EN GÜVENSİZ BÖLGELER ORTADOĞU VE AFRİKA

Toplum güvenliği açısından en kötü skor Amerika kıtasında. ABD ise listede son basamaklarda çünkü yüksek askeri harcamaları var. ABD, bütçesinin yüzde 38'ini ordusuna harcıyor. Ordu harcamaları söz konusu olduğunda en çok sınırları zorlayan ülkeler ABD ile birlikte İsrail, Rusya, Çin, Kuzey Kore ve Suriye. Avrupa ise endeksin en güvenli coğrafyası. Ortadoğu ve Kuzey Afrika ise en güvensizi.

Terör ve savaşın maliyeti 197 milyar 388 milyon dolar

KAYIPLAR DÖRT ÜLKEDE

Enstitünün raporunda Türkiye'nin Avrupa içerisinde 'belirgin bir aykırılık' oluşturduğu belirtildi. Türkiye ayrıca, Danimarka, İsveç ve Fransa'yla beraber, 2015'ten bu yana terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin en çok olduğu ülkeler arasında gösterildi. Raporda ayrıca "serbest bilgi akışında" bir kötüleşme kaydedildiği de vurgulandı.

İlginizi Çekebilir
Antalya'da oteller doldu
Ramazan Bayramı nedeniyle Antalya'daki otellerin doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığı öğrenildi.
Avrupa İstatistik Kurumu,Türkiye verileri
Türkiye, kamu borcunun milli gelire oranında Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Bölgesi ekonomilerinin çok üstünde bir performans ortaya koydu.
Bilmediğiniz piyasalarda dolaşın...
Yatırım korkutur; bu algıyı kırıp yeni ürün ve piyasalarda dolaşmak finansman faydası yaratacaktır.
Piyasalar kararsız
Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası üyelerinin açıklamaları dalgalanma yaratırken, petroldeki düşme eğilimi yatırımcıları düşündürüyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasına destek

Erdoğan'dan Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasına destek

251
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Selman ile görüştü

111
Macron'dan Suriye açıklaması

Macron'dan Suriye açıklaması

190
Manisa'daki gıda zehirlenmesinde 6 tutuklama

Manisa'daki gıda zehirlenmesinde 6 tutuklama

96
PKK, Şanlıurfa'da kaçırdığı öğretmeni şehit etti

PKK, Şanlıurfa'da kaçırdığı öğretmeni şehit etti

135
TSK, Afrin'e operasyona hazırlanıyor

TSK, Afrin'e operasyona hazırlanıyor

103
Yılmaz Vural yurt dışında takım çalıştıracak

Yılmaz Vural yurt dışında takım çalıştıracak

36
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM