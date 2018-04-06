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Terör yandaşları Avrupa Konseyi binasına saldırdı

Avrupa'nın koruduğu PKK yandaşları, Strazburg'daki Avrupa Konseyi binasına saldırdı. Terör sempatizanları, bebek katili Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması yönünde pankart astı.

AA | 06.04.2018 - 07:46..
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Belçika, Almanya ve Fransa gibi ülkelerin beslediği terör yandaşları taşkınlarını giderek artırıyor. Proje terör örgütü PKK'ya mühimmat yardımı da yapan Avrupa ülkelerinde saldırılarını arttıran militanlar, Fransa'daki Avrupa Konseyi binasını hedef aldı.

Terör yandaşları Avrupa Konseyi binasına saldırdı

POLİSLER TERÖRİST SEVERLERE GEÇ MÜDAHALE ETTİ

Terör örgütü yandaşlarının çok sıkı korunan ve manyetik kartlarla açılan güvenlik bariyerini nasıl geçtikleri bilinmezken, çevredeki Fransız polisinin gruba geç müdahale ettiği ifade ediliyor.

Binanın camlarını kıran terör örgütü yandaşlarının, ardından polisin müdahalesiyle uzaklaştırıldığı, çalışanların ve eğitim için Agora binasında bulunan birçok ülkeden uzmanın ise güvenlik önlemi çerçevesinde binanın başka katlarına götürüldüğü öğrenildi.

Terör yandaşları Avrupa Konseyi binasına saldırdı

BEBEK KATİLİNİN SERBEST KALMASI İÇİN PANKART ASTILAR

Yaklaşık 30 kişinin güvenlik kontrolünü aşarak Avrupa Konseyi'nin ek binası Agora'ya girerek, 600'e yakın kişinin çalıştığı binaya terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması yönünde bir döviz astıkları belirtildi.

PYD/PKK yandaşları daha önce de Avrupa Konseyi binalarına saldırıda bulunmuş ve maddi hasar vermişti.

Terör yandaşları Avrupa Konseyi binasına saldırdı
FRANSA'NIN ARTAN OLAYLARA MÜDAHALE ETMEMESİ TEPKİ ÇEKTİ

Konseyin girişindeki araç parkında terör örgütü bayrakları ve PKK elebaşı Öcalan posterleriyle uzun zamandan bu yana toplanarak gösteri düzenleyen PYD/PKK yandaşlarına Fransız makamlarının müdahalede bulunmaması tepkiye neden olmuştu.

Terör yandaşları Avrupa Konseyi binasına saldırdı

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