taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
113.976
USD
4,0072
EURO
4,9239
ALTIN
171,26
PETR
68,3300

Terör yandaşlarına destek olanların pankartındaki hata

Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan skandaldan sonra tutuklananlara özgürlük isteyen protestocuların eğitime ihtiyacı var.

Haber Merkezi | 05.04.2018 - 07:30..
  1. Haberler
  2. Gündem
Terör yandaşlarına destek olanların pankartındaki hata

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyine yuvanalan proje terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı, Boğaziçi Üniversitesi'nde olayların çıkmasına neden olmuştu.

Derslerini takip edip Türkiye'ye bir şeyler kazandırmak yerine örgüt propagandacılığına soyunan öğrenci kılıklı kişiler, terörle mücadele eden Mehmetçik'i işgalci olarak nitelendirmişti.

Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alınan öğrenciler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YPG SÖZCÜLÜĞÜ YERİNE DERS ÇALIŞIN

Terör yandaşlarının serbest bırakılması için eylem yapan diğer Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ise açtıkları pankartla kendilerini rezil etti.

"Boğaziçi'ne özgürlük" yerine "Boğaziçi'ye özgürlük" yazarak imla hatasına imza atan Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, örgüt sempatizanlığından her şeyi unuttuklarını da ortaya koydu.

Terör yandaşlarına destek olanların pankartındaki hata

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Barcelona Roma'yı farklı yendi

Barcelona Roma'yı farklı yendi

9
Suudi Arabistan'tan sinema için ABD şirketine ruhsat

Suudi Arabistan'tan sinema için ABD şirketine ruhsat

48
Yılmaz Erdoğan Organize İşler 2'nin 3 ismiyle anlaştı

Yılmaz Erdoğan Organize İşler 2'nin 3 ismiyle anlaştı

10
CHP'li Mahmut Tanal kendisine kumpas kurulduğunu söyledi

CHP'li Mahmut Tanal kendisine kumpas kurulduğunu söyledi

54
Ankara'daki Suriye Zirvesi Alman basınında

Ankara'daki Suriye Zirvesi Alman basınında

40
Beyaz Saray: Çekileceğiz ama müttefiklerimizle çalışacağız

Beyaz Saray: Çekileceğiz ama müttefiklerimizle çalışacağız

70
Uzaktan Kumandalı Atış Platformu göreve hazır

Uzaktan Kumandalı Atış Platformu göreve hazır

32
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM