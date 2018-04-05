Terör yandaşlarına destek olanların pankartındaki hata

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyine yuvanalan proje terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı, Boğaziçi Üniversitesi'nde olayların çıkmasına neden olmuştu.

Derslerini takip edip Türkiye'ye bir şeyler kazandırmak yerine örgüt propagandacılığına soyunan öğrenci kılıklı kişiler, terörle mücadele eden Mehmetçik'i işgalci olarak nitelendirmişti.

Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alınan öğrenciler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YPG SÖZCÜLÜĞÜ YERİNE DERS ÇALIŞIN

Terör yandaşlarının serbest bırakılması için eylem yapan diğer Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ise açtıkları pankartla kendilerini rezil etti.

"Boğaziçi'ne özgürlük" yerine "Boğaziçi'ye özgürlük" yazarak imla hatasına imza atan Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, örgüt sempatizanlığından her şeyi unuttuklarını da ortaya koydu.