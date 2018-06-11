Terör yüzünden terk edilen araziler yeşilleniyor

Başta Kato Dağı olmak üzere, kırsalında gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terör örgütü PKK’ya ağır bir darbe vurulan Beytüşşebap’ta hayatın her alanı renkleniyor.

VATANDAŞ ARAZİLERİ EKMEYE BAŞLADI

İlçede, yıllar önce terör örgütü PKK tarafından köylerinden daha güvenilir köylere göç eden vatandaşlar, yıllarca ekip biçemedikleri arazilerine kavuştu.

YOL YAPILMASINI İSTİYORLAR

Vatandaşların Başaran köyünden döndüğü Harguri mezrasında ekmeye başladıkları araziler yeşillendi. Vatandaşlar, arazilerine rahat ulaşabilmek için yol yapılmasını istedi.

"ESKİ YOLLAR HARAP OLMUŞ DURUMDA"

Vatandaşlardan Mehmet Gökçe, yaklaşık 30 yıl önce köylerini ve arazilerini terk etmek zorunda kaldıklarını belirterek, “Devletten yanayız devletimizleyiz. Devletimizden yardım istiyoruz. Buraya bir yol yapılmasını istiyoruz. Yaklaşık 6 kilometre yol yürüyoruz buraya gelene kadar. Eski yollar hiç yok, bitmiş harap olmuş durumda. Otlarımızı katırlarla köye götürmek zorunda kalıyoruz” dedi.

"TERÖRDEN DOLAYI BIRAKMAK ZORUNDA KALDIK"

İsmet Gökçe adlı vatandaş ise, 1989’da köylerini bıraktıklarını anlatarak, “Terörden dolayı bırakmak zorunda kaldık. Devletten yardım istiyoruz. Tarımsal anlamda destekler verilsin. Biz saatlerce yürüyoruz buraya gelene kadar. İş makinaları buraya gelmiyor. Arazileri tırpanla çırpmak zorunda kalıyoruz. Yol yapılmasını istiyoruz.” diye konuştu.