Terör zararlarının karşılanmasında süre uzatıldı

"Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun Geçici 1'inci Maddesi Gereğince Yapılan Başvuruların Sonuçlandırılma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu Bakanlar Kurulu kararına göre, Terörle Mücadele Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamına giren eylemler veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle zarar gören gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerinin, 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun geçici 1'inci maddesine dayanarak yaptıkları başvuruların sonuçlandırılma süresinin, 6 Haziran 2016 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile uzatılan sürenin bitiminden itibaren bir yıl uzatılması kararlaştırıldı.