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Terörden arındırılan Diyarbakır yeniden yeşerecek

Bir zamanlar terör olayları nedeniyle harabeye çevrilen Diyarbakır'da terörden arındırılan alanlar ağaçlandırma seferberliğiyle yeniden yeşerecek.

AA | 26.05.2018 - 12:12..
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PKK'nın barındığı ve girilmez diyip kısa sürede tertemiz edilen dağlar, artık teröristlerin değil, yeşilliğin merkezi olacak.

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarla terörden temizlenen Kulp ve Lice ilçelerinin de bulunduğu birçok yerleşim yerindeki dağlar ve alanlar, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca başlatılan ağaçlandırma seferberliği kapsamında rehabilite edilerek yeşillendiriliyor.

Terörden arındırılan Diyarbakır yeniden yeşerecek

DAĞLAR YENİDEN YEŞERECEK

Zarar gören mevcut ormanların yenilenmesi ve canlanması için rehabilitasyon çalışması yapılırken diğer yandan da fidanlar toprakla buluşturuluyor. Bu yıl 4 milyon fidanın toprakla buluşturulması hedeflenen kentte orman varlığı artırılacak ve yeşerecek ağaçlar huzur ortamına oksijen sağlayacak.

Terörden arındırılan Diyarbakır yeniden yeşerecek

Diyarbakır Orman İşletme Müdürü Metin Eratilla, terörden temizlenen ve güvenli hale gelen alanlarda ağaçlandırma ve erozyonu önleme çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Diyarbakır'ın yüzde 24'ünün ormanlık alan olduğunu, il genelinde 370 bin hektar ormanlık alanın yüzde 79'unun bozulmuş orman, geriye kalan yüzde 21'lik alanın ise verimli orman olduğunu dile getiren Eratilla, seferberlik kapsamında açık alanları ağaçlandırarak ve bozuk ormanları da rehabilite ederek verimli hale getirmeye çalıştıklarını belirtti.

Terörden arındırılan Diyarbakır yeniden yeşerecek

KAZANÇ SAĞLAYACAK TÜRLER GETİRİLECEK

"Geçmiş dönemde terör olaylarından dolayı tahrip olan sahalarda ormanları rehabilite ederek tekrar verimli hale getirmek için çalışmalarımız devam ediyor." diyen Eratilla, çalışmalarla erozyonu da önlediklerini vurguladı.

Eratilla, ağaçlandırma faaliyetinde aynı zamanda gelir getirici türlere de ağırlık vererek vatandaşların kazanç elde etmesi için her yıl 5 köye gelir getirici orman kurduklarını dile getirdi.

Terörden arındırılan Diyarbakır yeniden yeşerecek

7 YILDA 21,5 MİLYON FİDAN

2011 yılından bugüne kadar 31 bin 800 hektar alanda çalışma yaptıklarını ifade eden Eratilla, "Diyarbakır'da 7 yıllık zamanda  21,5 bin fidan toprakla buluşturuldu. 2017 yılında 2 bin 900 hektar alanda ağaçlandırma, rehabilitasyon çalışması yaptık. Bunun karşılığında da 3 milyona yakın fidanı toprakla buluşturduk." dedi.

Eratilla, genel ormancılık çalışmalarının yanı sıra okul, hastane ve ibadethanelere yönelik ağaçlandırma çalışmaları da yürüttüklerini aktardı.

Terörden arındırılan Diyarbakır yeniden yeşerecek

HEDEF: 4 MİLYON FİDAN

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ağaçlandırma ve erozyonu önlemede hedeflerini artırdıklarını dile getirerek Eratilla, "Bu sene ağaçlandırmada rakam 4 bin hektar alanı bulacak. Yaklaşık 4 milyon civarında fidanı toprakla buluşturacağız." değerlendirmesini yaptı.

Terörden arındırılan Diyarbakır yeniden yeşerecek

 

"2023 vizyonu" kapsamında da hedeflerinin Diyarbakır'daki ormanlık alanı yüzde 24'ten Türkiye ortalaması olan yüzde 28'e çıkartmak olduğuna işaret eden Eratilla, verimsiz ormanları da yüzde 79'dan rehabilitasyonlarla yüzde 40'a kadar çekmek istediklerini vurguladı.

Terörden arındırılan Diyarbakır yeniden yeşerecek

Bunun önemli bir başarı olacağını vurgulayan Eratilla, ağaçlandırma seferberliğinde yöre halkından destek beklediklerini kaydetti.

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