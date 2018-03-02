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Terörden arındırılan köyler yeniden inşa edilecek

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden kurtarılan Marin ve Siceraz köyleri yeniden inşa edilecek.

AA | 02.03.2018 - 06:01..
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Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, PYD/PKK'lı teröristlerden arındırılan Marin ve Siceraz köylerinin yeniden inşası için görevlendirilen 22 kişilik uzman ekip, dualarla uğurlandı.

OKULLAR DA ONARILACAK

Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen uğurlama töreninde konuşan Belediye Başkanı Mustafa Ak, 22 kişilik uzman ekibin, terörden arındırılan Marin ve Siceraz köylerinde çalışma yapacağını söyledi.

Köylülerin de desteği ile ekiplerinin kısa sürede önemli başarı sağlayacaklarına inandıklarını belirten Ak, ayrıca teröristlerin hasar verdiği okulların da onarılacağını bildirdi.

Terörden arındırılan köyler yeniden inşa edilecek

ÇOCUKLAR İÇİN PARK VE HİZMET TESİSLERİ KURULACAK

Terörden temizlenen köylerde ve şehir merkezlerinde hayatın normale dönmesini istediklerini tekrarlayan Ak, terör nedeniyle bölgede en büyük acıları ise yine çocukların çektiğini vurguladı. Çocuklara yönelik yatırımların da uzman ekipler aracılığıyla hayata geçirileceğini bildiren Ak, "Çocuklar için bir park ve sosyal hizmet merkezi yapılarak, bölgenin rehabilitasyon sürecinin hızlandırılmasına katkı sunulacak." diye konuştu.

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