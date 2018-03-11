Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Afrin kırsalındaki Cinderes beldesine bağlı Nasıriye köyünde yaşayanlara, şehit ailelerinin de bağışları bulunan gıda yardımları dağıtıldı.

İçlerinde, 2011 yılında şehit olan Asteğmen Bilal Özcan'ın anısına yapılan bağışın da bulunduğu gıda kolileri, Türk Kızılayı ekiplerince, 250 kişinin yaşadığı 60 haneli köye getirildi.

Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç ve Genel Sekreter Hüseyin Can'ın da bulunduğu heyet, terör örgütlerinin kontrolü altındayken, özgürleştirilen 171 köyden Nasıriye köyüne yardımlarla gitti.

Terörden arındırılan Nasıriye köyüne insani yardım ViDEO

'YAŞASIN TÜRKİYE'

Kızılay konvoyu, köy halkı ve çocuklar tarafından 'Yaşasın Türkiye' tezahüratları ile karşılandı. Şehit ailesinin yardımı, savaş mağduru aileye teslim edilirken, duygusal anlar yaşandı.

"EVLADIMI EŞİMİ VERDİM, DAHA NE VEREYİM DİYE DÜŞÜNMÜYORLAR"

Köyde gezip, yöre halkıyla sohbet eden Genel Başkan Yardımcısı Turunç, çok anlamlı bir dağıtım gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Uzun süredir hayatları sıkıntıya girip, köylerinden uzaklaşan insanların yeniden köye dönmeleri heyecan oluşturmuş. İnsanlar, bizi 'Yaşasın Türkiye' diyerek, karşıladı. Köye gıda kolileri getirdik.

'Şefkat Nöbeti' kapsamında vatandaşlarımız, yardımları bize ulaştırıyor. Gerek 'Fırat Kalkanı Operasyonu' gerekse 'Zeytin Dalı Operasyonu'nda birçok şehit verdik. Şehitlerin ailesi, 'Evladımı eşimi verdim, daha ne vereyim' diye düşünmüyorlar. Operasyonu doğru buldukları için insanlar emekli maaşlarının yarısını gıda kolisi haline dönüştürmüş Kızılay aracılığıyla yardıma muhtaçlara ulaştırıyor. Evladını verdi; ama emekli maaşının yarısını vermek suretiyle insanların sıkıntısını nasıl gideririz, diye yardım ediyorlar. Bu, çok duygu yüklü bir anlayış."

"TÜRK ASKERİ BİZİ TERÖRİSTLERDEN KURTARDI"

Köy teröristlerden temizlendikten sonra hayata yeniden döndüklerini belirten yöre halkından Eymo Gezer, "Köyde doktor yoktu, yiyecek yoktu. Korkudan 2 aydır Cinderes'e gidemiyorduk. Acımızdan öldük. Şimdi yardımlar geldi ve çok memnunuz. Sağ olun. Türk askerleri çok iyiler. Ne istersek bize getiriyorlar. İyi ettiniz, geldiniz. Elinize sağlık." diye konuştu.

Türk askerleri sayesinde evine yeniden kavuştuğunu kaydeden Emine Muhammed ise "Allah Türk askerinden razı olsun. Sağ olsunlar, bizi bu zulümden kurtardılar. Onların sayesinde evimizdeyiz. Türk askerlerinden çok memnunuz. Allah onları korusun." dedi.