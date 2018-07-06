Terörden arınıdırılan Afrin'de ÖSO devriye geziyor

1918'de Filistin'de 7. Ordu Komutanı olarak görev yapan Atatürk, Raco'da İngilizlere karşı zafer kazanmıştı.

ATATÜRK KÜRT VE ARAPLARDAN OLUŞAN MİLİS GÜÇ KURMUŞTU

Atatürk, birlikleriyle Racu'daki Katma tren istasyonunda konuşlanarak buradaki Kürt ve Arap halktan direniş ağı örgütlemiş, ordu birliklerine destek veren bir tür milis güç kurmuştu.

(Atatürk'ün Raco'daki karargahı)

ATA'NIN İZİNDE

100 yıl sonra Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Afrin'e Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri ile girerek bölgeyi YPG/PKK teröründen temizledi. Bilindiği gibi ÖSO birliklerinde yer alan askerler Kürt ve Araplardan oluşuyor.

(Raco'daki karargahta ÖSO nöbet tutuyor)

(ÖSO'cuların karargah önündeki çekilen fotoğraflarını Vatan gazetesinden İlker Akgüngör yayınladı)

BÖLGEDE SİGORTA KONUMUNDA

ÖSO bölgede YPG/PKK'lı teröristlerle savaşarak hem Suriye halkının hem de sınırdan sızma girişiminde bulunmaya çalışan teröristlere karşı Türk halkının koruyucusu oldu.