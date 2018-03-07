Terörden kurtarılan bölgelerdeki Türk askeri sevgisi

Afrin'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı 47. gününde başarıyla sürerken, kritik bölgeler tek tek teröristlerden kurtarılmaya devam ediyor.

Teröristlerin elinden kurtarılan bölgelerdeki halk, Türk askerlerini gördüğünde büyük bir sevinç yaşıyor.

Terör örgütü elinden kurtarılan halkın Türk askerine sevgisi - VİDEO

"TEYZE BEN DE KÜRDÜM"

Teröristlerden kurtarılan bir noktada kaydedilen görüntülerde, bombardıman altında zor günler geçiren halk Türk askerlerini sevgiyle karşılıyor.

Görüntülerde Türk askeri yaşlı bir teyzeyi sakinleştirmek için su verip sohbet ediyor. Sohbet sırasında ise Türk askerinin "Teyze ben de Kürdüm" sözleri üzerine yaşlı teyzenin verdiği "Baş üstüne evladım" sözleri dikkat çekiyor.

"TÜRK ASKERİNİN BAŞIMIZ ÜZERİNDE YERİ VAR"

Şeran'da PKK'nın kendilerine zulm ettiğini söyleyen belde sakinleri, Türk askerlerinin başlarının üzerinde yerinin olduğunu ifade ediyor.