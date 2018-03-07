taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.671
USD
3,7964
EURO
4,7141
ALTIN
162,44
PETR
65,6400

Terörden kurtarılan bölgelerdeki Türk askeri sevgisi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen bölgelerdeki halkın, kendilerini ziyaret eden Türk askerine olan sevgisi kameraya yansıdı.

Haber Merkezi | 07.03.2018 - 15:17..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Terörden kurtarılan bölgelerdeki Türk askeri sevgisi

Afrin'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı 47. gününde başarıyla sürerken, kritik bölgeler tek tek teröristlerden kurtarılmaya devam ediyor.

Teröristlerin elinden kurtarılan bölgelerdeki halk, Türk askerlerini gördüğünde büyük bir sevinç yaşıyor.

Terör örgütü elinden kurtarılan halkın Türk askerine sevgisi - VİDEO

"TEYZE BEN DE KÜRDÜM"

Teröristlerden kurtarılan bir noktada kaydedilen görüntülerde, bombardıman altında zor günler geçiren halk Türk askerlerini sevgiyle karşılıyor.

Görüntülerde Türk askeri yaşlı bir teyzeyi sakinleştirmek için su verip sohbet ediyor. Sohbet sırasında ise Türk askerinin "Teyze ben de Kürdüm" sözleri üzerine yaşlı teyzenin verdiği "Baş üstüne evladım" sözleri dikkat çekiyor.

"TÜRK ASKERİNİN BAŞIMIZ ÜZERİNDE YERİ VAR"

Şeran'da PKK'nın kendilerine zulm ettiğini söyleyen belde sakinleri, Türk askerlerinin başlarının üzerinde yerinin olduğunu ifade ediyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Yurda kaçak getirilen hayvanlar doğal hayata kavuştu
Edirne'de durdurulan kamyonette, yasa dışı yollarla getirildiği belirlenen muhtelif cinste yüzlerce hayvan, Beykoz'da doğal hayatlarına kavuşturuldu.
Rize'de ahıra giren kurtlar koyunları telef etti
Rize'nin İkizdere ilçesi Dereköy köyünde koyun ağılına giren kurt veya kurtlar 57 koyunu boğarak öldürdü.
Kadın komutandan teröristlere gözdağı
Jandarma Teğmen Özlem Gören, terörle mücadele kararlılık mesajı vererek, "Eli hamurdan çok silah tutan kadınlarız biz, hem dağda hem evde temizlik yapabiliriz" dedi.
PKK'lı teröristler odun toplamaya giden genci vurdu
Şırnak'ta merkeze bağlı Besta bölgesinde odun toplamaya giden köylülere PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu bir genç yaşamını yitirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Temel Karamollaoğlu: Eşim İngiliz bunu saklamıyorum

Temel Karamollaoğlu: Eşim İngiliz bunu saklamıyorum

460
Venezuela'da paralar pul oldu

Venezuela'da paralar pul oldu

100
Erdoğan ve Bahçeli'nin çay sohbeti

Erdoğan ve Bahçeli'nin çay sohbeti

190
Cinderes'te çatışmalar başladı

Cinderes'te çatışmalar başladı

70
Sanatçılarla Erdoğan'ın fotoğrafı CHP'nin gündeminde

Sanatçılarla Erdoğan'ın fotoğrafı CHP'nin gündeminde

123
G.Saray'da oyuncular kendi vergilerini ödeyecek

G.Saray'da oyuncular kendi vergilerini ödeyecek

93
Real Madrid çeyrek finalde

Real Madrid çeyrek finalde

22
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM