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Terörden temizlenen alanlarda bayram havası var

Doğu ve Güneydoğuda artan terör olaylarından dolayı ilgi görmeyen mesire alanları terörün bitmesiyle ilgi odağı oldu.

İHA | 17.08.2018 - 12:52..
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PKK'nın barış sürecini bozmasıyla Batman Kozluk ilçesinde bulunan mesire alanı yıllarca ziyaret edilmedi. Devletin yürüttüğü başarılı operasyonlar sonucunda bölgede huzur hakim olmaya başladı. Terörün bitme noktasına gelmesiyle ziyaretçi akınına uğrayan mesire alanı bölge halkının keyifli dakikalar geçirmesini sağlıyor.

Terörden temizlenen alanlarda bayram havası var

"DEVLETİN YÜRÜTTÜĞÜ MÜCADELE HUZUR GETİRDİ"

Kozluk Şehit Aileleri ve Gazileri Dernek Başkanı Hikmet Gülşen, "1992 yılında Kozluk ilçemizde bulunan Ayngebire mesire alanı azda olsa çevrede bulunan köylüler tarafından kullanılıyordu. Kozluk ilçemiz ile Sason ilçesi arasında bulunan köylerde ikamet eden vatandaşlarımız seyahatleri sırasında Ayngebire mesire alanında defalarca terör örgütü PKK tarafından yolları kesilerek katledildi. Bu saldırılar bölge halkını yılarca mesire alanlardan uzaklaştırdı. Devletimizin bu son yıllarda yürüttüğü kararlı mücadele ile bölgedeki terör örgütü mensupları son derece azaltıldı bu durum bölge vatandaşlarına güven verdi. dedi.

Terörden temizlenen alanlarda bayram havası var

"5 BİN KİŞİ ZİYARETE GELİYOR"

Şimdilerde mesire alanlarının ziyaretçi akınına uğradığını aktaran Gülşen, "Eskiden kullanılmayan bölgemizdeki birçok mesire alanı şuanda ziyaretçi akınına uğruyor. İlçemize bağlı Ayngebire mesire alanına hafta sonları 5 bin kişi civarında ziyaretçi ailece gelip burada huzur içerisinde piknik yapıyor. Bu mesire alanında ziyaretçinin günlük ihtiyacını karşılayabileceği her türlü imkan mevcuttur. Ayngebire’de bay ve bayan mescidi, tuvaletler, lavabolar, çöp toplama alanları, konaklama alanları ve kahvehaneler mevcuttur. Önümüzdeki yıllarda bu alanın daha da kullanışlı hale getirilerek ilçe ekonomisine büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu bölge artık güzelliklerle anılacak" ifadelerini kullandı.

Terörden temizlenen alanlarda bayram havası var

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