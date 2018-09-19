Terörden temizlenen Cizre'nin yeni yüzü

Irak'ın kuzeyinden yakıt taşıyan tır ve kamyonların geçişleri nedeniyle gündüzleri toz bulutu içerisinde kalan Cizre'de, çevre yolunun açılmasıyla birlikte ağır tonajlı araçlar artık ilçe merkezine girmeden Silopi üzerinden Habur Gümrük Kapısı'na ulaşabiliyor.

Bu sayede tozdan kurtulan Cizre'de, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından bu kez de Dicle Nehri ıslah projesi ve çevre düzenlenmesi çalışmaları yapıldı.

DİCLE NEHRİ IŞIKLANDIRILDI

Son günlerde sık sık boğulma vakalarıyla gündeme gelen Cizre'de nehir ıslah projesi kapsamında, Dicle'nin iki yakasında kıyılar ışıklandırılarak bölge rengarenk bir görünüme kavuştu.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, ışıklandırmanın ilçeye ayrı bir renk kattığını belirterek, "Dicle Nehri'nin her iki yakasına renkli aydınlatma ışıkları ile şehre ayrı bir renk kattık. Dicle Nehri çevresi ve şehir merkezinde bulunan 22 cami minarelerine yaptığımız aydınlatma çalışmalarımızla kentimize estetik ve güzel bir görünüm kazandırdık." dedi.

(Norveç Kuzey Işıkları)