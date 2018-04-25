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Terörden temizlenen Raco'ya gerçek sahipleri yerleşiyor

Terör örgütü YPG'nin işgalinden kurtarılan Raco'da hayat normale dönmeye başladı.

Haber Merkezi | 25.04.2018 - 13:41..
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Türkiye'nin sınır güvenliğini tehdit eden terör örgütlerine karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekatı başarıya ulaştı.

Terör örgütü YPG'ye ağır darbelerin vurulduğu operasyonlar kapsamında Afrin'e Türk bayrağı dikildi.

Türk askeri tarafından güvenliğin sağlandığı, Afrin'in en büyük beldelerinden biri olan Raco'da hayat normale dönmeye başladı.

5 BİN ARAP AİLE RACO'DA

YPG'li teröristlerin tuzakladığı bombaların imha edilmesinden sonra, beldenin gerçek sahipleri de geri dönmeye başladı. Bu kapsamda 5 bin Arap aile Raco'ya gitti.

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