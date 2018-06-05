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Terörden temizlenen yaylalar vatandaşın hizmetinde

Doğu Anadolu Bölgesi'nde güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya karşı başarılı operasyonlarıyla terörden temizlenen yaylaların besicilerin hizmetine sunulmasıyla hayvancılık daha da gelişecek.

AA | 05.06.2018 - 14:35..
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Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de uzun süredir terör saldırıları nedeniyle çıkılamayan ve güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla terörden temizlenen yaylalar, besicilerin hizmetine sunuldu.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde önemli yere sahip Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de terör saldırıları yüzünden çıkılmasına izin verilmeyen yayla ve meraların hizmete açılmasıyla besiciler, bu alanları kullanmaya başladı.

Terörden temizlenen yaylalar vatandaşın hizmetinde

HAYVANCILIK TEKRAR CANLANACAK

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarının ardından güvenli hale getirilen yaylalara kavuşan besiciler, kıl çadırlarını kurdu. Yayla yasağının kalkmasının bölgede hayvancılığın tekrar canlanmasını sağlaması bekleniyor.

Terörden arındırılan yaylalar vatandaşın hizmetinde İZLE

İNSANLAR TEKRAR HAYVANLIĞA YÖNELDİ

Bitlis'in Hizan Ziraat Odası Başkanı Erkan Durmaz da yayla yasaklarının kalkmasının besicileri mutlu ettiğini belirterek, sağlanan huzur ortamıyla insanların tekrar hayvancılığa yöneldiğini aktardı.

Terörden temizlenen yaylalar vatandaşın hizmetinde

ESKİ GÜNLERE GERİ DÖNÜŞ

Yayla yasağının kalkması ve besicilerin tekrar hayvancılığa yönelmesinin sadece bölgeye değil ülke ekonomisine de çok ciddi katkı sağlayacağını anlatan Durmaz, "Yayla ve meraların kullanıma açılması, hayvancılıkta tekrar eski günlere geri dönmemizi sağlayacak. Bu durumdan kırmızı et sektörü de ciddi anlamda olumlu etkilenecek. Yayla yasağının kalkması ve hayvancılığın gelişmesiyle kırmızı etin fiyatında önemli bir düşüş olacak. Yeter ki bölgemizde bu huzurlu ortam devam etsin." diye konuştu.

Hakkari'nin Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Adnan Onay da Yüksekova ve Zap havzasında 150 ile 170 arasında yayla varlığından bahsederek, bölgenin adeta hayvan deposu konumunda olduğunu dile getirdi.

Terörden temizlenen yaylalar vatandaşın hizmetinde

"KATMA DEĞER KATARIZ"

Yayla yasağının kalkması ve çiftçilere sağlanacak desteklerle hayvancılıkta önemli bir açığın kapanacağını vurgulayan Onay, "Biz terör bölgesinden yeni yeni çıkmaya başladık. Eğer yaylalarımıza çıkıp hayvanlarımızı besleyebilirsek çok büyük bir katma değer yaratırız." dedi.

Onay, yaylaların serbest bırakılmasının ülkeye büyük ekonomik kazanç sağlayacağını ifade ederek, "Bizim yaylalarda 2 milyon tonun üzerinde bitki var. Bu otlar ve kaba yemler, yaylalara çıkılmadığı için kurumaya bırakılıyordu. Şimdi atıl olmayacak. Bu serbestiyet bize büyük katkı sağlayacak." diye konuştu.

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