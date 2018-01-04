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Terörden zarar gören 26 bin konut yeniden inşa ediliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, terör örgütleriyle mücadelenin devam ettiği yerlerde 26 bin konutun restore edildiğini belirtti.

İHA | 04.01.2018 - 12:08..
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Terörden zarar gören 26 bin konut yeniden inşa ediliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, çevre ve şehircilik alanında 2017 yılında hangi noktaya gelindiğini ve 2018 yılı hedeflerini açıkladı.

SERA GAZI SALINIMI 14 TON AZALDI

Çevre alanında en önem verdikleri projelerden biri olan Sıfır Atık Projesi'ni 2017 yılında hayata geçirdiklerine değinen Özhaseki, projeyi bakanlıkta başlattıklarını ve bu sayede bin 200 tane ağacın kesilmesini önlediklerini ve 14 ton sera gazı salınımını azalttıklarını belirterek, "2018 yılında bu projeyi tüm kamu kuruluşlarında uygulamaya koyacağız. Ayrıca çevre alanında denizlerimizde beyaz bayrak çalışmalarımız devam ediyor. Egzoz gazı emisyon ölçümlerinde de online takip devam ediyor. Bir diğer konu ise çevre gürültüsü, bu konuda eylem planı hazırlanıyor. ÇED yönetmeliğinde gerekli düzenlemeler yapılarak Avrupa Birliği'ne uyum sağlandı. Bir diğer alan Çevre Referans Laboratuvarlarımız ise dünyadaki en iyi laboratuvarlardandır." diye belirtti.

Terörden zarar gören 26 bin konut yeniden inşa ediliyor

"5 MİLYAR LİRALIK KAYNAK KULLANILDI"

2017 yılında şehircilik alanında yapılan en önemli çalışmanın Şehircilik Şurası olduğunu belirten Özhaseki, bu kapsamda bir yıllık çalışma neticesinde şehirlerde kimlik, planlama ve tasarım, kentsel dönüşüm, göç ve uyum alanlarında 103 tavsiye kararı çıktığını dile getirdi. Özhaseki, "Kentsel dönüşüm alanında kira yardımı, proje ve faiz desteği olarak toplam 5 milyar 155 milyon TL kaynak kullanıldı." dedi.

KAÇAK YAPILARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

İmar mevzuatının da yenilendiğini aktaran Özhaseki, kış balkonu gibi ortaya çıkan yeni kaçak projelerin önüne geçilmesini hedeflediklerini belirtti. Özhaseki, yapı ruhsatlarının sadeleştirildiğini, çevre düzeni planlarının tamamlandığını, büyükşehirlerdeki otopark sorununa ilişkin de, 3 daireye 1 otopark zorunluluğu yerine her bir daireye en az 1 otopark zorunluluğu getirildiğini, tüm otoparkların yüzde 1'inin bisiklet, yüzde 5'inin engellilere ayrılacağını açıkladı.

Terörden zarar gören 26 bin konut yeniden inşa ediliyor

26 BİN KONUT YENİDEN İNŞA EDİLİYOR

Terör örgütleriyle mücadelenin devam ettiği ve hasar gören bölgelere yönelik büyük bir çalışma gerçekleştirildiğini ifade eden Özhaseki, Diyarbakır'ın ilçesi Sur, Şırnak merkez, Cizre, Silopi ve İdil, Mardin'in ilçesi Nusaybin ve Hakkari'nin ilçesi Yüksekova'da yeniden imar yapıldığını söyledi. Bu bölgelerde toplam 70 bin adet hasarlı konut tespit edildiğini belirten Özhaseki, "Ağır hasarlı olan 26 bin konut yeniden inşa ediliyor. Konutların bir kısmı hak sahiplerine teslim edildi. Geriye kalam konutlar da yıl ortasında teslim edilecek." diye konuştu.

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