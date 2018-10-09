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Terörden zarar gören evleri devlet restore ediyor

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Şırnak'ta terörün zarar verdiği yerlerin devlet tarafından yeniden yapılandırıldığını belirtti.

İHA | 09.10.2018 - 16:16..
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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Şırnak’ta adliyeyi ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Gül, Vali Mehmet Aktaş’tan kent ile ilgili bilgi aldı.

Terörden zarar gören evleri devlet restore ediyor

"TÜRK YARGI SİSTEMİNİN VERMİŞ OLDUĞU BAŞARI TAKDİRE ŞAYAN"

Şırnak ziyareti ile ilgili bira açıklamada bulunan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, “Bugün hakim savcı arkadaşlarımızı, adliye personelimizi ziyaret etmek üzere Şırnak’taydık. Adliyemizi, baromuzu ziyaret ettik. Hakim savcı arkadaşlarımızın çalışma koşullarını, personellerimizin çalışma koşullarını yerinde görme fırsatımız oldu. Adliyemizin ihtiyaçlarını yerinde görme fırsatımız oldu. Çok şükür, sevinerek şunu ifade etmek isterim ki Şırnak’ımızda hakim savcı sayısı itibari ile son kararname ile birlikte gereken tüm atamalar yapılmış. Yeterince hakim savcı arkadaşımız var. Personelimizde çok az bir eksik var o da yakın zamanda tamamlanacak. Arkadaşlarımızın çok verimli bir çalışma içerisinde olduklarını, moral motivasyonlarının çok yüksek olduğunu gördük. Onları dinledik, sorunlarını ihtiyaçlarını dinledik, yerinde tespit etme fırsatı bulduk. Ve özellikle Türkiye’de huzurun, toplum birlik ve beraberliğinin temini anlamında yargının büyük bir rolü var. Özellikle terörle mücadele anlamında da Türk yargı sisteminin vermiş olduğu başarı takdire şayandır. Ben gayret içerisinde fedakarlıkla çalışan tüm yargı mensuplarımıza, adliye personelimize ve avukatlarımıza teşekkür ediyorum."

Terörden zarar gören evleri devlet restore ediyor

"ZARARI HÜKÜMETİMİZ TELAFİ EDİYOR"

Ayrıca Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Özellikle terörün ortadan kalkmasına yönelik devletimiz büyük bir kararlılıkla mücadele ediyor. Terörün Türk Kürt kardeşliğini barışlı nasıl bozduğunu en iyi bu bölge halkı biliyor.Vatandaşlarımız biliyor. Bu gün bin yıllık kardeşliğimizi daha da artırılarak devam ettiğini görüyoruz. Hükümetimiz terör örgütünün yaptığı, açtığı ve tahrip ettiği bu hasarları telefi ediyor. Ayrıca maddi olarak değil, manevi olarak ta devletimiz, hükümetimiz milletinin daima yanında olmaya devam ediyor. Bu birliği, beraberliği, kardeşliği her zaman daha da ileriye götüreceğiz. Şırnak’ta da gördüğümüz budur. İnşallah hizmetlerimizi hükümetimiz, yerel yönetimlerin hizmetlerini yerinde görme fırsatına da kavuştuk. Burada terör örgütün yapmış olduğu çukur hadiselerinde milletimize, Şırnak halkına vermiş oldukları zararı, hükümetimiz telafi ediyor." dedi.

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