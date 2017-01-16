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Terörist Alman muhbiri çıktı

Alman istihbaratının Berlin'de pazara kamyonla dalan Amri ile 7 defa görüştüğü belli oldu.

16.01.2017 - 19:45
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Terörist Alman muhbiri çıktı

Terörist Alman muhbiri çıktı

Berlin'de 19 Aralık 2016'da Noel pazarına TIR'la girerek 12 kişiyi öldüren ve en az 50 kişiyi yaralayan Tunus asıllı Anis Amri'nin Alman istihbarat servisleri ile bağlantısı olduğunun ortaya çıkması 'güvenlik skandalı' olarak tanımlanıyor.

TEHLİKELİLER LİSTESİNDEYDİ

Alman basınında çıkan haberlere göre, 2015'de İtalya üzerinden Almanya'ya sığınmacı olarak giriş yapan Amri, Selefi gruplarla bağlantıya girmesi üzerine güvenlik kurumları tarafından 'radikal İslamcı' olarak sınıflandırıldı. İstihbarat tarafından yakın takibe alınan Amri, Mart 2016'da Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti İstihbarat Dairesi tarafından 'silahlı eylem yapabilecek tehlikeliler' listesine alındı.

Terörist Alman muhbiri çıktı

Terörist Alman muhbiri çıktı

KARARA RAĞMEN SINIR DIŞI EDİLMEDİ

Konuyla ilgili haberlerde, 2016 Nisan ayında sığınmacı başvurusu reddedilen Amri'nin çıkan karara rağmen sınırdışı edilmediği, istihbarat yetkililerinin Amri'yi muhtemelen "muhbir olarak kazanmaya çalıştığı" öne sürülüyor. Saldırganın 14 değişik kimlik kullandığının bilindiği, ayrıca Fas istihbarat teşkilatının da Amri'nin bir saldırı planladığına ilişkin bilgiyi Alman makamlarıyla paylaştığı yönünde yeni bulgular bulunuyor..

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