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Terörist ama Gezici geçmişi ön plana çıkarılıyor

Ayşe Karacagil PKK'lı bir terörist. DEAŞ'la çatışırken yani iki terör örgütünün hesaplaşmasında öldü. Onu sıradan Gezici gibi gösteriyorlar.

30.05.2017 - 16:31
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Terörist ama Gezici geçmişi ön plana çıkarılıyor

terörist

Gezi olayları sırasında 'kırmızı fularlı kız' olarak tanınan, daha sonra eli kanlı terör örgütü PKK'ya katılan Ayşe Deniz Karacagil, Suriye'nin Rakka bölgesinde öldü.

Karacagil'in ölümü PKK terör örgütü ve DEAŞ terör örgütünün çatışması sırasında gerçekleşti.

HÜRRİYET GEZİCİ KİMLİĞİYLE ÖN PLANA ÇIKARIYOR

Hürriyet gazetesi, 'Kırmızı fularlı kız' Rakka'da öldü başlığıyla okuyucularına sundu. Haberde bahse konu kişinin terörist olduğu bilgisine yer verilmedi. Terörist Karacagil'in sadece "PKK kamplarına katıldığından" bahsedildi.

Terörist ama Gezici geçmişi ön plana çıkarılıyor

Terörist ama Gezici geçmişi ön plana çıkarılıyor

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