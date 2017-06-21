Terörist anneleri buluştu: Çocuklarımızla gurur duyuyoruz

Gezi parkı provokasyonu sırasında Ulaş Bayraktaroğlu, belindeki silahla polise molotof atarken çekilen fotoğrafıyla gündeme oturmuştu.

MAYINA BASIP ÖLDÜ

Hakkında açılan davalar nedeniyle Suriye'ye kaçıp terör örgütü kuran Bayraktaroğlu mayına basarak öldü.

KARACAGİL DE SURİYE'DE ÖLDÜ

Ayşe Deniz Karacagil de Bayraktar gibi hakkında açılan davalardan kaçıp dağa çıkarak PKK'ya katılmıştı.

Yaklaşık 1 ay önce PKK için çatışırken Suriye'de öldü.

"GURUR DUYUYORUZ"

Suriye'de ölen 2 teröristin anneleri Nuray Erçağan ve Melike Çetiner de, çocuklarının mücadelesinden gurur duyduklarını söyledi.