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Terörist anneleri buluştu: Çocuklarımızla gurur duyuyoruz

Gezi olaylarının baş mimarı olan teröristler Ulaş Bayraktaroğlu ve 'Kırmızı fularlı kız' lakaplı Ayşe Deniz Karacagil'in anneleri buluştu.

21.06.2017 - 10:13
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Terörist anneleri buluştu: Çocuklarımızla gurur duyuyoruz

Gezi parkı provokasyonu sırasında Ulaş Bayraktaroğlu, belindeki silahla polise molotof atarken çekilen fotoğrafıyla gündeme oturmuştu.

MAYINA BASIP ÖLDÜ

Hakkında açılan davalar nedeniyle Suriye'ye kaçıp terör örgütü kuran Bayraktaroğlu mayına basarak öldü.

Terörist anneleri buluştu: Çocuklarımızla gurur duyuyoruz

KARACAGİL DE SURİYE'DE ÖLDÜ

Ayşe Deniz Karacagil de Bayraktar gibi hakkında açılan davalardan kaçıp dağa çıkarak PKK'ya katılmıştı.

Yaklaşık 1 ay önce PKK için çatışırken Suriye'de öldü.

Terörist anneleri buluştu: Çocuklarımızla gurur duyuyoruz

"GURUR DUYUYORUZ"

Suriye'de ölen 2 teröristin anneleri Nuray Erçağan ve Melike Çetiner de, çocuklarının mücadelesinden gurur duyduklarını söyledi.

Terörist anneleri buluştu: Çocuklarımızla gurur duyuyoruz

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