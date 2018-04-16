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Terörist için ağlayan CHP'linin terörle mücadele sözü

İstanbul'da katıldığı teröristin cenazesinde gözyaşlarına boğulan Gamze Akkuş İlgezdi, bugün teröre karşı birlik mesajı yayınladı.

Haber Merkezi | 16.04.2018 - 14:48..
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Terörist için ağlayan CHP'linin terörle mücadele sözü

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiği dönemde etkisiz hale getirilen teröristin cenazesine katılarak gözyaşları dökmüştü.

FOTOĞRAFLARI AKILLARDA...

Sezgin Tanrıkulu'nun da eşlik ettiği Gamze Akkuş İlgezdi'nin, İstanbul'daki cenazede çekilen fotoğrafları, tepkilere neden olmuştu.

Üzerinden 2 yıl geçen skandal hafızalardaki yerini korurken, İlgezdi'den çelişki dolu bir açıklama geldi.

Terörist için ağlayan CHP'linin terörle mücadele sözü

TERÖRE KARŞI BİRLİKTELİĞİMİZ...

Teröriste ağlayan CHP'li vekil, bugün terörle mücadelede iş birliği sözü verdi.

Yazılı bir basın açıklaması yapan Gamze Akkuş İlgezdi, Şırnak'ta 3 askerimizin şehit olduğu saldırıyı hatırlatarak "Bu alçak eylemler; ülkemizi kaosa sürüklemek üzere yıllardır sahneye konulan acımasız bir projedir. Kararlılıkla ifade ediyoruz ki, teröre karşı ortak birlikteliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Terörist için ağlayan CHP'linin terörle mücadele sözü

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