taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.859
USD
3,8090
EURO
4,6982
ALTIN
161,92
PETR
64,5300

Terörist Murat Karayılan ABD'den yardım istedi

Afrin'de Mehmetçik karşısında kaçacak yer bulamayan teröristler, Amerika'nın Türkiye'yi durdurmasını ümit etmeye başladı.

Haber Merkezi | 04.03.2018 - 08:34..
  1. Haberler
  2. Gündem
Terörist Murat Karayılan ABD'den yardım istedi

Terörist Murat Karayılan ABD'den yardım istedi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in şehir merkezine doğru ilerleyen Mehmetçik, bölgede yuvalanan teröristlerin korkulu rüyası haline geldi.

Operasyonlar karşısında çaresiz kalan teröristler, askerlerimizin karşısında duramayınca tünellere girerek kalleş saldırıların planlarını yapmaya başladı.

Teröristlerin oldukça zor duruma düşmesinden sonra Kandil'den Amerika'ya çağrı yükseldi.

AMERİKA TÜRK ASKERİNİ DURDURSUN

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan, Amerika'nın Afrin'de Türkiye'yi durdurması gerektiğini söyledi.

"Amerika’nın TSK’nın Afrin’e saldırısından endişe duyduğunu açıklaması mantıklı değil." diyerek tepkinin az olduğunu savunan Karayılan, Türk askerinin geri çekilmesini Amerika'nın sağlayabileceğini söyledi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Rus bayraklı YPG karargahının son hali
Afrin kuzeyindeki Kefr Cenne bölgesinde bulunan ve Rusların YPG'ye bıraktığı karargah vuruldu.
Ahmet Davutoğlu Suriye politikasını savundu
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Türkiyen'nin Suriye politikasını Suriyelilerin iradesiyle aynı ölçüde gerçekleştiğini söyledi.
Orgeneral Hulusi Akar, komandolara birlikte yemin etti
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın 4'üncü Komando Tugay Komutanlığı personeline hitaben yaptığı konuşmanın görüntüleri paylaşıldı.
TSK: 2516 terörist etkisiz hale getirildi
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada bugün 7 yerleşim yerinin kontrol altına alındığını, toplamda ise 2516 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mustafa Kemal'in Suriye'deki son karargâhı: Raco

Mustafa Kemal'in Suriye'deki son karargâhı: Raco

68
Dünyanın en eski soy ağacı çıkarıldı

Dünyanın en eski soy ağacı çıkarıldı

28
Orgeneral Hulusi Akar, komandolara birlikte yemin etti

Orgeneral Hulusi Akar, komandolara birlikte yemin etti

38
Putin: İmkanım olsa Sovyetler'in çöküşünü engellerdim

Putin: İmkanım olsa Sovyetler'in çöküşünü engellerdim

11
Terörist Murat Karayılan ABD'den yardım istedi

Terörist Murat Karayılan ABD'den yardım istedi

22
Ahmet Davutoğlu Suriye politikasını savundu

Ahmet Davutoğlu Suriye politikasını savundu

37
Ölen köpeği hastaneye götürmeyen 112 ekibine saldırdılar

Ölen köpeği hastaneye götürmeyen 112 ekibine saldırdılar

35
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM