Terörist PKK Londra'da seçim protestosu yaptı

Türkiye önümüzdeki hafta sonu 13'üncü Cumhurbaşkanı ile 27'inci dönem milletvekillerini belirlemek üzere sandık başına gidecek. Partiler ile Cumhurbaşkanı adayları son çalışmalarını yürütürken, muhalif cepheye bir destek de PKK'dan geldi.

Suriye PKK'sı olarak bilinen YPG'nin İngiltere'deki sempatizanları, Londra Köprüsü'ne #Tamam yazılı pankart ile illegal flamalarını astı.

MÜDAHALE EDİLMEDİ

Terör örgütü sempatizanları, Londra'nın sembollerinden biri olan köprünün korkuluklara üzerinde #Tamam yazan bir afiş ile PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin bayraklarını astı.

Terör yanlılarının bayrak ve afiş asışına İngiliz polisi müdahale etmedi, uzaktan izlemekle yetindi. Öte yandan daha önce HDP'nin de destek verdiği #Tamam sloganına ilk kez bu kadar net bir biçimde teröristlerin destek verdiği gözle görüldü.