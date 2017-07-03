taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.440
USD
3,5280
EURO
4,0256
ALTIN
140,27
PETR
48,8600

Terörist Salih Müslim'i operasyon korkusu sardı

Terör örgütü PYD'nin elebaşı Salih Müslim, Türkiye'nin Afrin'e yönelik operasyonunu durdurması için ABD Başkanı Donald Trump'a yalvardı.

03.07.2017 - 09:58
  1. Haberler
  2. Dünya
Terörist Salih Müslim'i operasyon korkusu sardı

Terörist Salih Müslim'i operasyon korkusu sardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin sınır güvenliği için her türlü tehdide anında cevap verileceğinin uyarısında bulunmuştu.

AFRİN'E OPERASYON YAPILACAK

Bu kapsamda hareket eden Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'de bulunan PYD/YPG mevzilerini obüs toplarıyla bombaladı. Bölgedeki terör hedefleri imha edilirken büyük operasyon için TSK hazırlık yapmaya başladı.

"TÜRKİYE'Yİ DURDURUN"

Teröristbaşı Salih Müslim de Türkiye'nin askeri sevkiyatını hızlandırmasının ardından Rusya ve ABD'den yardım istedi. Rusya'dan istediği yardım cevabını alamayan Müslim, son çare olarak ABD Başkanı Donald Trump'a Türkiye'yi durdurması için yalvardı.

Terörist Salih Müslim'i operasyon korkusu sardı

İlginizi Çekebilir
Avustralyalı adamın domuz aşkı hayvanat bahçesi açtırdı
Avustralya'da yaşayan Andy Cowell isimli adam, içinde hem birahane hem de hayvanat bahçesi olan bir mekan açarak ülkede büyük ilgi gördü.
Münih'te Kültürler Festivali’nde Türk bayrağına tepki
Almanya'nın Münih kentinde, 1 Temmuz günü kutlanan geleneksel Kültürler Festivali’nde bayrak krizi yaşandı.
Çin’den ABD’ye provokasyon uyarısı
ABD savaş gemisi USS Stethem’in Güney Çin Denizi’ndeki tartışmalı Paracel Adaları yakınlarında seyretmesine Çin sert tepki gösterdi.
Trump, Çin ve Japon liderleriyle Kuzey Kore'yi görüştü
Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi ve Japonya Başbakanı Abe ile telefonda ayrı ayrı Kuzey Kore eksenli güvenlik sorunlarını konuştu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
4 ülke Kahire'de Katar krizi için toplanıyor

4 ülke Kahire'de Katar krizi için toplanıyor

55
Emenike Olympiakos ile anlaştı

Emenike Olympiakos ile anlaştı

26
Bahçelievler'de Suriyeli grupların kavgası

Bahçelievler'de Suriyeli grupların kavgası

144
Fransızlar İngiltere'yi haritadan çıkardı

Fransızlar İngiltere'yi haritadan çıkardı

9
Erdoğan Trump görüşmesinin detayları

Erdoğan Trump görüşmesinin detayları

25
Alman Bakan: Hamburg'da PKK'ya izin verilmeyecek

Alman Bakan: Hamburg'da PKK'ya izin verilmeyecek

24
Sıcaktan bayılan Kosovalıya yardım eden olmadı

Sıcaktan bayılan Kosovalıya yardım eden olmadı

18
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM