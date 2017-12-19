Terörist YPG'den Esad'a Hain cevabı

PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG için, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın, ABD destekli teröristlere, yine teröristlerin kendisinden cevap geldi.

YPG Esad'ın “vatan haini” olarak nitelemesine karşı “Hain, Esad’ın kendisidir.” yanıtını verdi.

TERÖRİSTLER ALINDI

PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG için "vatan haini" nitelemesine karşı cevap veren teröristlerin sözde komutanlığından açıklama yapıldı.

Genel komutanlıktan yapılan açıklamada “Bu tür açıklamaları hayretle karşılamıyoruz çünkü halkımız, genelde Suriye’nin bütün bileşenleri özelde Kuzeydoğu ile birlikte rejime karşı başkaldırdı ve bölgedeki bütün güvenlik kurumlarını kovdu.” ifadelerine yer verildi.

İHANETTEN SÖZ ETMEYE HAKKI YOK

Açıklamanın devamında ABD destekli teröristlerin, sözde, teröristler ile mücadeleye devam edeceği vurgulanırken, “Esad ve iktidarının son kalıntılarının ihanetten söz etmeye hakkı yoktur. Çünkü rejimin kendisi ülkede farklı gruplar oluşturmuştur. Bu gruplar halka ve toprağa zarar vermiştir. Rejimin kendisi yabancı teröre kapı araladı ve hapishanelerindeki teröristleri Suriye halkının kanını dökmeleri için serbest bıraktı.” ifadelerinde bulundu.

ESAD'DAN VATAN HAİNİ ÇIKIŞI

Suriye devlet Başkanı Beşar Esad, koalisyonun terör ortakalrından olan YPG için “Kürt şeklinde tanımlananlardan bahsederken aslında sadece Kürtlerden bahsetmiyoruz. Başta ABD olmak üzere yabancı bir ülkenin çıkarına hizmet edenler vatan hainidir.” açıklamasını yapmıştı