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Terörist Yusuf Nazik itiraflarda bulunuyor

Lazkiye'den paketlenip getirilen Yusuf Nazik sorguda çok kritik isimlerle ilgili bilgiler veriyor.

DHA | 18.09.2018 - 08:23..
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Terörist Yusuf Nazik itiraflarda bulunuyor

Reyhanlı'da 2013 yılında gerçekleştirilen, 53 kişinin şehit olduğu bombalı saldırıda failleri yönlendiren ve Suriye istihbaratıyla irtibatı sağlayan Yusuf Nazik, MİT'in 'nokta operasyonu' ile Suriye'nin Lazkiye kentinde yakalanarak, Türkiye'ye getirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın 'aranan teröristler listesi'ndeki 'mavi kategori'de, 'terör örgütü THKP-C mensubu olmak' suçundan yer alan Yusuf Nazik, MİT'teki ön sorgusunun ardından 12 Eylül'de Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi. Aynı gün sağlık kontrolünden geçirilen Nazik, daha sonra sorguya alındı.

Terörist Yusuf Nazik itiraflarda bulunuyor

ÖRGÜTLE BAĞLANTILI MEÇHUL ABD'Lİ

Yusuf Nazik, sorgusunda örgüt ile bağlantılı bir ABD’linin ismini verdi. Nazik’in Türkiye’de irtibatta olduğu, çok iyi Türkçe ve Kürtçe konuştuğu öğrenilen bu ABD’linin bulunması için 40 kişilik özel ekip kuruldu.

ÇEŞİTLİ İSİMLER VERDİ

Silahlı terör örgütünün, Suriye istihbarat servisi El Muharebat ile bağlantısı hakkında konuşan Nazik'in, örgüt ile bağlantılı çeşitli isimler verdiği belirtildi.

KİMLERLE İŞ BİRLİĞİ YAPTIĞI ÇÖZÜLÜYOR

Gözaltı süresi 6 gün uzatılan Yusuf Nazik'in, sorguda, 'THKP-C Acilciler' örgütü ile ilgili önemli bilgiler paylaştığı öğrenildi. Örgütün Suriye istihbaratı ile bağlantısı hakkında konuşan Nazik, yurt içi ve dışındaki bağlantılarını da anlattı.

Terörist Yusuf Nazik itiraflarda bulunuyor

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